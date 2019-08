Previsioni Meteo: avanza l’alta pressione, oggi caldo gradevole e qualche temporale [MAPPE e DETTAGLI]

Va gradualmente ricucendosi lo strappo nordatlantico che ha avuto corso nelle ultime 48-60 ore apportando un sensibile calo delle temperature e anche una iniziale più diffusa instabilità. L’alta pressione dalla Spagna, settori occidentali del bacino, Nord Africa, avanza progressivamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con tempo che tende a una stabilità più generalizzata su tutto il Paese.

Tuttavia, per la giornata odierna, i massimi di pressione sono previsti ancora sulle aree occidentali del Mediterraneo quindi, lungo il bordo orientale dell’alta pressione posto in corrispondenza dell’Italia, sono presenti infiltrazioni di correnti un po’ più fresche da Nordovest, specie alle quote medio-alte, in grado di arrecare locale instabilità, soprattutto pomeridiana. Vediamo dove con maggiore probabilità.

Situazione ed evoluzione del tempo

Intanto, ore mattutine all’insegna del generale soleggiamento su gran parte del territorio, salvo qualche nube medio-alta in transito tra il Sud della Romagna, il Nord delle Marche, altre nubi irregolari sul Cuneese, nel Sud Ovest Piemonte, e su Alpi e Prealpi centro orientali; qualche nube più spessa sul basso Tirreno, tra Aspromonte, Reggino, Vibo Valentia e Nordest Messinese, ma tutte nubi mediamente innocue, solo occasionalmente associate a qualche breve fenomeno in Aspromonte.

Per il pomeriggio, sono previste svilupparsi nubi cumuliformi più significative a ridosso dei rilievi appenninici tra Sud Abruzzo, Molise, aree interne campane, lucane, localmente fino ai rilievi settentrionali calabresi, del Cosentino, Crotonese e qualche addensamento anche tra Materano e Tarantino. Su tutte queste aree saranno possibili locali rovesci o temporali, magari non in forma estesa, piuttosto irregolare o localizzata, ma esse risulteranno quelle più esposte all’instabilità e in qualche caso con fenomeni anche di forte intensità, specie sulle aree circoscritte in colorazione verde più scura.

Abbiamo evidenziato, altresì, altre aree con possibile sviluppo di nubi cumuliformi, contrassegnate in colorazione verde più chiara. Si tratta del resto delle aree appenniniche settentrionali, dei rilievi del Cuneese e di quelli nordorientali, tra alto Veneto e Friuli. Anche su queste zone ci sarà occasione per qualche locale temporale, tuttavia a carattere più debole e ancora più localizzato. Prevarrà il bel tempo soleggiato sul resto del Paese, salvo qualche annuvolamento locale, ma dovrebbe essere di scarsa entità.

Temperature

Infine, un accenno al campo termico odierno, con temperature nelle medie stagionali e clima estivo gradevole da Nord a Sud. I valori massimi sono mediamente previsti tra +24°C e +28°C sulle pianure del Nord e grosso modo anche del medio Adriatico; valori leggermente più elevati tra +26°C e +33°C sul resto del territorio, al più qualche punta verso i +34°C e i +35°C, ma occasionale.