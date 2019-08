Previsioni Meteo: domani calo termico e temporali al Nord, caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI]

Cede ulteriormente la pressione sulle regioni settentrionali ad opera di un cavo nordatlantico più pronunciato e in penetrazione fino alla Sardegna.

In seno a esso viaggeranno correnti instabili soprattutto dal Golfo del Leone, dalla Provenza, verso l’alto Tirreno, poi in direzione delle regioni centro-orientali. La particolare predisposizione instabile in verticale, permetterà la formazione, per buona parte della giornata, di nubi cumuliformi più intense ed estese su Alpi e Prealpi centro-orientali, in particolare tra quelle del Trentino, del Centro Nord Veneto e del Friuli.

Piogge e temporali

Su questi settori, già in mattinata si svilupperanno temporali diffusi, localmente anche forti. Nelle ore tardo pomeridiane e soprattutto serali, i fenomeni temporaleschi, sempre in un flusso di correnti portanti da Ovest, tenderanno a espandersi oltremodo verso i settori pianeggianti di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Su tutte queste aree saranno possibili temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Fenomeni tuttavia più intensi ancora una volta su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Nel pomeriggio e poi ancora in serata, locali rovesci o qualche temporale anche su Sardegna e qualcuno, in serata, verso il Nord Appennino, le Marche, l’Umbria, localmente anche in Toscana. Sole e tempo asciutto sul resto del Paese.

Temperature

Sotto l’aspetto termico, per martedì 13 è previsto un calo generale al Centro Nord di 2/3°C circa rispetto ai valori infuocati del giorno precedente. Le punte massime dovrebbero essere comprese al Nord tra +27°C e +33°C, tra +30°C e +35°C su Toscana, Umbria e sul medio Adriatico, valori medi un po’ più bassi. Sul Lazio, su tutto il Sud e sulla Sicilia ancora caldo intenso e opprimente, seppure anche qui in leggero calo: massime spesso sui +35°C/+38°C, ma valori estremi ancora sui +38°C/+39°C sulle pianure tra Casertano e Beneventano, ancora sui +40°C sulle pianure lucane e centrali pugliesi, 38°C anche su Est Sicilia.