Le Previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto: incalza il maltempo, ma ancora caldo al Centro/Sud [MAPPE]

Ci apprestiamo a vivere una prossima settimana con tante novità e una frenetica carrellata di eventi atmosferici. Si partirà con il caldo, tanto caldo, che invaderà un po’ tutto il Paese, in seno ad un sontuoso flusso rovente subtropicale.

Quando il caldo estremo?

La lingua di fuoco proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini, inizierà calcare la mano già dal fine settimana con punte nei valori massimi verso i +38/+39/+40°C al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Ancora più caldo, fase davvero rovente, tra lunedì 12 e martedì 13, quando punte di +38/+39°C potranno essere diffuse su tutto il Centro Sud, +37/+38°C anche sulle pianure emiliano-romagnole e punte estreme di +42°C o oltre tra Puglia e Est Lucania.

I temporali e le piogge?

Fino al 12/13 del mese, il tempo resterà asciutto su gran parte del Paese. Da rilevare, però, un’azione perturbata circoscritta, ma probabilmente di elevata intensità che potrebbe prendere piede dalla notte sul lunedì 12 e per tutto il corso di lunedì, magari con strascichi anche per martedì. Il settore italiano più interessato da questa azione perturbata sarebbe quello nordoccidentale specie settori alpini e prealpini tra Piemonte e Lombardia. Attenzione su queste aree perché l’ingresso di un nucleo piuttosto fresco proveniente dall’Atlantico e il suo scontro con aria calda e umida meridionale, potrebbe determinare su queste aree nordoccidentali fenomeni davvero violenti.

L’ evoluzione computerebbe una progressiva penetrazione del flusso instabile atlantico, verso il resto dei settori alpini e prealpini, con rovesci e temporali in espansione, tra martedì 13 e Ferragosto, verso tutto il Nordest e anche pianure centro-orientali. Dalla vigilia e per il giorno di Ferragosto annuvolamenti irregolari e locali piogge, potranno espandersi anche alle regioni centrali appenniniche e del medio Adriatico, fino al Nord della Puglia e Nordest Campania.

Le temperature

Sono attese roventi un po’ ovunque e 6/9°C sopra media fino al 13 agosto. Naturalmente su Alpi e Prealpi, localmente su alte pianure centro-occidentali, è verosimile un certo calo tra il 12 e il 13 agosto, per la presenza di più nubi e rischio di qualche sconfinamento in termini di fenomeni. Il calo si farà più apprezzabile su tutto il Nord e verso anche il Centro Sud, entro mercoledì 14 di vigilia, mentre un calo generale dovrebbe interessare tutta la penisola proprio a iniziare dal Ferragosto. È stimata una perdita di 4/5°C entro il 14 di Vigilia su tutto il Paese, poi altri 3/4°C nel corso di Ferragosto, con valori anche 7/9°C in meno rispetto alla fase rovente precedente.

Ulteriori dettagli sul tempo della settimana di Ferragosto, nei prossimi editoriali di MeteoWeb.