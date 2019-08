Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti per la tendenza di Ferragosto: conferme sul brusco peggioramento anche al Centro/Sud [MAPPE]

Refrigerio il clima confortevole da Ferragosto e per alcuni giorni a seguire. Questa è la piega evolutiva che stanno prendendo i modelli matematici sul lungo periodo. Dunque prospettive di caldo rovente per la prossima settimana, ma non duraturo.

C’è qualche corsa modellistica, come quella mattutina del modello europeo che, addirittura, proporrebbe anche un deciso cavo d’onda nordatlantico in affondo verso il bacino centrale del Mediterraneo con conseguenze anche piuttosto significative, in termini di instabilità atmosferica. Tuttavia, per il momento è opportuno tralasciare le corse isolate del modello e affidarsi, piuttosto, alle prospettive Ensemble (media di tutte le corse ) sia del Centro di calcolo europeo che di quello americano.

Ma anche da queste si evince chiaramente una tendenza al cambiamento significativo della circolazione anche in corrispondenza dei nostri meridiani con il flusso nord atlantico che, è confermato anche nelle corse mattutine, si abbasserebbe di latitudine andando a coinvolgere con aria più fresca e certamente con più movimento atmosferico anche gran parte dell‘Italia.

CONSEGUENZE IN FENOMENI

Ne deriverebbe una tendenza a diffuso aumento della nuvolosità, magari graduale ma costante e progressivo da Nord a Sud, con piogge e temporali, più ricorrenti e intensi sulle regioni alpine e prealpine in genere e sulle pianure di Nordest. Nubi e fenomeni più irregolari sul resto del Nord, ma pur presenti e medesimi fenomeni irregolari in estensione anche alle regioni centrali fino, a qualcuna del Sud come Campania, Puglia e Lucania. Insomma, instabilità più estesa e più ricorrente in via generale, solo l’estremo Sud e le isole maggiori ai margini di essa.

TEMPERATURE

Naturalmente, al cambio della circolazione si assocerebbe anche un generale calo delle temperature. Secondo le stime attuali i valori potrebbero scendere di 5°C rispetto alla fase precedente al Nord, fino anche a 10°C in meno sulle regioni meridionali. Può sembrare un consistente calo, tuttavia va sottolineato che esso non porterebbe ad una anomalia termica sotto media, ma a valori sostanzialmente in media. L’anomalia, infatti, riguarderebbe il periodo precedente con valori fino a 8/10°C sopra media.

La fase di inizio cambiamento dovrebbe avere corso già dal 14 agosto al Nord, poi via via al Centro, mentre proprio dal giorno festivo e da quello successivo il cambio si concretizzerebbe anche sulle regioni meridionali, ma qui eventuali piogge irregolari dovrebbero arrivare nei giorni successivi.

Aggiorneremo l’evoluzione da Ferragosto e verso fine seconda decade, nei nostri quotidiani editoriali.