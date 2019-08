Previsioni Meteo: instabilità in aumento nei prossimi giorni, prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI]

Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di Agosto, con i settori in marrone-marrone scuro fortemente siccitosi, quelli gialli con piogge nella media, quelli verdi con piogge sopra media. Per quanto riguarda l’Italia, sull’80% del territorio è prevalsa una anomala siccità in questa prima parte di agosto, per di più persistente da 2 mesi, mentre sui settori alpini e prealpini nordoccidentali e centrali le piogge sono state spesso abbondanti e anche dannose; nella norma su diverse altre aree del Nord. Sperequazioni tipiche di una fase climatica contraddistinta da forti mutamenti e esasperata caoticità nella circolazione generale.

Tuttavia, qualcosa sembra muoversi nel medio lungo termine. Abbiamo già scritto diffusamente su ipotesi di cambiamento nel corso di questa terza decade di agosto e i dati freschi odierni confermano questa tendenza, anzi, per qualche verso, intensificano anche la portata instabile. In linea di massima, a partire dalle prossime ore e sempre di più verso il fine settimana, l’instabilità, che è già presente su diverse aree del Nord, tenderà a conquistare via via anche la dorsale appenninica e qualche altro settore centro-meridionale, anche le isole maggiori. Ciò sarà dovuto a una progressiva corrosione del promontorio anticiclonico, da Nordovest verso Sudest, a opera di impulsi umidi e instabili provenienti dai settori atlantici, soprattutto alle quote medie atmosferiche.

Non si vede, almeno inizialmente, una grossa crisi barica, si tratta di deboli-moderate infiltrazioni di aria umida che, tuttavia, accenderanno l’instabilità convettiva pomeridiana anche lungo tutta la dorsale appenninica e localmente sulle aree interne delle isole.

Ma volgendo lo sguardo più in là, i dati di oggi prospettano una possibile crisi barica più pronunciata sul finire del mese. In particolare, dal 28 agosto e fino a fine mese, i dati vagliati evidenziano la possibilità di un cavo d’onda più incisivo in affondo verso la Spagna, Baleari e poi in azione perturbata anche verso l’Italia. In questa fase le piogge e i temporali potrebbero divenire più intensi diffusamente su tutto il territorio. Potrebbe prospettarsi, nella sostanza, una prima sostanziosa crisi di questa stagione estiva.

Continueremo a monitorare l’evoluzione apportando quotidiani aggiornamenti su questa tendenza per l’ultima parte di agosto.