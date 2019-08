Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili rovesci e temporali

“Flusso in quota da ovest tendente a disporsi tra oggi e domani da sudovest, per il transito di un’onda depressionaria sull’Europa centro-settentrionale, che interesserà anche parte delle regioni alpine. E’ atteso pertanto un aumento marcato dell’instabilità, dal pomeriggio-sera di oggi e per la giornata di domani, in particolare sui settori alpini, con rovesci e temporali“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Da giovedì e per i giorni a seguire ritorno a tempo nuovamente più stabile, per la graduale espansione sul Mediterraneo di un un promontorio anticiclonico.”