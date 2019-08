Previsioni Meteo, lunedì e martedì di fuoco sull’Italia: +37/+39°C in pianura, punte di +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI]

Stiamo entrando nel vivo della fase super calda da giorni annunciata, la più calda di quest’estate 2019. Quattro giorni, da oggi, sabato 10, di “tribolazione” crescente, con temperature già molto calde, +34/+ 37°C diffusi, ma anche punte di +38/+39°C, e lievitazione progressiva tra domenica, lunedì e martedì, di +2/+3°C, fino a +4°C, entro martedì 13, rispetto ai valori odierni. Complessivamente si configura un sopra media termico di +8°C.

Ecco i possibili settori più a rischio caldo intenso e le punte massime potenzialmente raggiungibili

Un inizio settimana incandescente su tutto il Centro Sud. Le temperature massime saranno diffusamente in pianura tra +35°C e più +38°C un po’ ovunque. Valori davvero infuocati, per la particolare orografia del territorio, spesso per conformazioni in forma di conca con rilievi tutti intorno e aria stagnante nei bassi piani, riguarderanno: le aree pianeggianti e interne della Toscana, del Lazio, le pianure interne tra Casertano e Beneventano, le pianure tra Ovest Puglia e Est Lucania e le aree interne delle due isole maggiori.

Su tutti questi settori, nelle due giornate di fuoco, lunedì 12 e martedì 13, i valori massimi viaggeranno diffusamente tra i +38 /+40°C, ma su alcune località punte anche di +42/43°C come tra il Tavoliere delle Puglie e le pianure orientali lucane e sulle aree interne sarde. Punte di +41°C e oltre anche sulle aree interne della Sicilia.

Essenzialmente per la giornata di lunedì 12, punte di +37/+38°C o localmente anche oltre, potranno raggiungere anche le pianure centro-orientali del Nord, soprattutto quelle tra Emilia-Romagna e basso Veneto.

Ribadiamo l’opportunità di adottare azioni preventive per persone anziane, bambini e degenti in quanto gli elevati valori termici potrebbero determinare conseguenze anche gravi in riferimento alla salute.

Oltre al caldo intenso, un rilievo meritano anche i temporali che contemporaneamente all’azione rovente per il Centro Sud, riguarderanno i settori alpini e prealpini, ma localmente anche le aree di pianura tra Piemonte e Lombardia, specialmente nel corso di lunedì 12.