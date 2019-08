Previsioni Meteo: tra oggi e domani il culmine dell’ondata di caldo, picchi fino a +37/+38°C [MAPPE e DETTAGLI]

L’azione del fronte subtropicale raggiungerà il culmine tra oggi e domani, mercoledì 21 agosto. I valori pressori, soprattutto alle quote medio-alte, e le termiche un po’ a tutte le quote, saranno quelle più elevate di questa seconda, più veemente ondata di caldo della stagione.

Il cuore caldo dell’anticiclone si porrà, in particolare, sulle nostre regioni centrali con massima espressione delle termiche a 850 hp, ossia a 1560 m circa secondo i dati geo-potenziali odierni, fino a +23/+24°C. Naturalmente queste termiche, intorno a quella quota, lieviteranno ulteriormente in prossimità del suolo, per fattori contingenti di tipo micro-climatico, quindi orografico e per la morfologia del terreno. Difatti, già ieri, quando i valori erano 1/2° inferiori a quelli odierni, alla quota di 1500 m in Appennino sono stati raggiunti fino a +27/+28°C, come i +27,7°C registrati a 1500 m dalla stazione di Roccaraso Aremogna in provincia dell’Aquila.

Oggi, dunque, il culmine del caldo. Esso continuerà con buona intensità fino a giovedì-venerdì, soprattutto sulle aree meridionali e diffusamente ancora su quelle centrali ma, a iniziare da domani, si perderanno via via decimi di grado fino anche a 1/2° in meno rispetto a oggi, entro venerdì.

Ma quali saranno le aree più roventi tra oggi e domani? Nella seconda cartina allegata sono evidenziata, con colorazione più rossa, le aree che vedranno le punte estreme di questa ondata di caldo, stimate fino a +37/+38°C. Nel dettaglio, questi valori potranno essere raggiunti (aree circoscritte in lilla) sulle pianure centro-settentrionali interne della Puglia, su quelle orientali della Lucania, sulle pianure tra il Beneventano e il Casertano, localmente anche su Nordovest Avellinese; punte fino a +38°C anche su tutte le aree interne tra Lazio, Toscana e Umbria. Altrove, sulle pianure interne del Centro, della Campania, Lucania, Puglia e sulla Pianura Padana centro orientale, valori mediamente compresi tra +32/+36°C. Sul resto delle pianure settentrionali e lungo le coste, valori più bassi, mediamente attesi tra +27°C e +31°C.

A questo giro, le caratteristiche della struttura barica non permetteranno, come spesso accade, che il caldo intenso riguardi anche le isole maggiori e le estreme regioni meridionali. Proprio tra Sicilia e Calabria, infatti, potrebbero registrarsi le termiche minori a tutte le quote e anche al suolo non dovrebbero andare oltre i +33°C o al più i +34°C. Punte estreme calde, ma senza esagerazione, sulla Sardegna, fino a +36°C e +37°C.