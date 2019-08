Previsioni Meteo: oggi domina il sole, qualche temporale pomeridiano al Nord [MAPPE e DETTAGLI]

Inizio settimana all’insegna dell’alta pressione prevalente, tuttavia i massimi barici sono ancora concentrati sull’Ovest del nostro Bacino, quindi anticiclone che protegge l’Italia, ma più con azione periferica.

Difatti, qualche infiltrazione di aria più umida atlantica, specie alle medie quote, è presente già da queste ore mattutine soprattutto su parte delle regioni settentrionali alpine e prealpine centro-orientali, con locali annuvolamenti, anche qualche addensamento in prima mattinata, ma scarsi fenomeni associati o qualche breve rovescio localizzato.

AREE CON RISCHIO INSTABILITA’

Maggiori disturbi instabili sono attesi nelle ore pomeridiane, sempre sui settori alpini e prealpini centro-orientali, ove sono previsti uno sviluppo di nubi cumuliformi e anche locali rovesci o temporali. Nella cartina in evidenza sono state circoscritte le province settentrionali più esposte a possibili fenomeni sparsi, magari qualcuno più intenso tra quelle di Bolzano, Trento e Belluno.

Addensamenti più occasionali saranno possibili anche su Alpi occidentali e localmente sull’Appennino centrale, specie tra Abruzzo e Molise con rischio di qualche rovescio o temporale, ma qui magari più incerti e, comunque, in forma più isolata.

Sul resto del Paese, sole splendente e bel tempo prevalente, salvo annuvolamenti sparsi, specie in prossimità dei rilievi. Altro elemento da segnalare, per oggi, una moderata ventilazione settentrionale soprattutto sul basso Adriatico, Sud Puglia e sullo Ionio, con venti qui tra 20 e 30 km/h, ma punte fino a 50 e oltre km/h; ventilazione orientale sui 20 /40 km/h anche tra il Canale di Sicilia e il Canale di Sardegna.

TEMPERATURE

Sotto l’aspetto termico, dicevamo di temperature più o meno nella norma un po’ ovunque grazie ancora a una circolazione settentrionale. Valori abbastanza caldi, ma senza eccesso con temperature massime mediamente attese tra +30 e +35 C° in pianura, qualche punta in più in Sardegna dove potranno raggiungersi anche +36 /+37 C°.