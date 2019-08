Previsioni Meteo: oggi nubi e temporali su parte del Nord, tanto sole e caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI]

Inizia con oggi la fase più calda di questo nuovo assalto del fronte subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori geo-potenziali sono già molto elevati su tutto il Paese, fino a 590 gpdam (se consideriamo che la isolinea media estiva è sui 576 gpdam, deduciamo facilmente che 140 gpdam in surplus, evidenziano un importante peso della colonna d’aria con forte inibizione di movimenti ascendenti). Dunque, condizioni di stabilità prevalente e caldo in intensificazione, a causa del progressivo sopraggiungere sulle nostre teste della parte più calda del cuore anticiclonico.

Come possiamo dedurre, però, dall’immagine in evidenza descrittiva della situazione barica odierna, non tutto il Paese gode della protezione anticiclonica. Le estreme aree settentrionali, come del resto già anticipato nei giorni scorsi, risultano al margine del promontorio e sotto il tiro di correnti più instabili atlantiche che, tra l’altro, già in queste ore mattutine stanno portando nubi, rovesci e temporali sparsi.

Evoluzione per oggi

In mattinata, già intense nubi cumuliformi sono attive sul Nord Torinese, in prima mattinata soprattutto area Canavese con temporali anche intensi o a carattere di nubifragio, in direzione del Vercellese, anche Vercelli città, poi sul Novarese (Novara città) e Varesotto. Attenzione su queste aree per fenomeni forti, sebbene irregolari, alternati, cioè, a fasi più asciutte. Altri temporali tra Valle d’Aosta, Biellese, Ossola, Verbano, Comasco, Lecchese e Sondriese, qualcuno anche su Alto Adige. Un temporale anche verso Milano per 11.30. Un po’ di nubi irregolari su Sud Piemonte, Liguria, Prealpi di Nordest, ma poco altro associato. Sole, tanto sole sul resto del Paese.

Nelle ore pomeridiane e serali, è attesa intensificarsi l’attività temporalesca sulla Valle d’Aosta, specie aree meridionali e orientali, sulle medesime aree del Piemonte, ossia Nord Torinese, Canavese, Biellese, Vercellese, Novarese, Ossola, Verbano. Altri temporali su alta Lombardia, specie su Varesotto, Comasco, Lecchese, Sondriese, localmente anche verso Nord Milanese e sul Trentino Alto Adige. Su tutte le aree colorate in blu il rischio di temporali e più elevato e anche di fenomeni forti, in particolare poi sulle aree contraddistinte in “lilla”. Qualche addensamento irregolare anche sui settori colorati in verde, ma qui con rischio fenomeni più basso, molto più isolati e localizzati, mediamente anche più deboli.

Sul resto del Paese continua il dominio del sole, salvo qualche annuvolamento irregolare sul basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, e qualche addensamento sui rilievi abruzzesi, magari qui con isolati scrosci di pioggia o temporali associati.

Temperature

Il campo termico lieviterà ancora, con punte nelle temperature massime attese sui +32°C/+34°C sulle pianure settentrionali, +33°C +36°C su quelle centro-meridionali e insulari, ma anche punte di +37°C o oltre in Sardegna, occasionalmente anche su qualche area pianeggiante peninsulare.