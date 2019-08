Previsioni Meteo: un po’ più di nubi al Nord, temporale insidioso in Calabria. Più sole altrove [DETTAGLI]

L’alta pressione continua ad avanzare dalla Spagna, Marocco, Algeria verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori barici sono in continuo crescendo, così anche le termiche, tuttavia il cuore caldo dell’anticiclone resta ancora decentrato a Ovest rispetto all’Italia. Ne consegue un tipo di tempo estivo assolutamente piacevole, senza eccessi termici e con sole prevalente.

Ci sono un po’ di dettagli da rilevare per la giornata odierna, ma essi sono in gran parte di poco conto, salvo un possibile temporale più significativo, previsto per questo pomeriggio, in Calabria.

Situazione ed evoluzione del tempo

Intanto, per queste ore mattutine, i cieli si presentano in gran parte sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-meridionali, salvo qualche nube irregolare soprattutto in prossimità delle coste tirreniche, occasionalmente nubi medio-alte in transito sulla Puglia centrale, ma del tutto innocue. Una nuvolosità più estesa e diffusa, invece, la ritroviamo sulle regioni settentrionali, Romagna e fino al Nord Marche, occasionalmente altro strati anche in Toscana, frutto di un inserimento di umidità soprattutto alle quote medio-alte, ma nubi spesso stratiformi e innocue sotto l’aspetto delle precipitazioni. Magari al primo mattino qualche addensamento più consistente sull’alto Tirreno, sul Golfo ligure, localmente anche sulle coste liguri, in mare aperto e altri su Alpi di Nordest, con qualche isolato scroscio di pioggia.

Per le ore pomeridiane, come visibile dalla cartina allegata, il sole continuerà a farla da padrone, salvo solo qualche eccezione. In particolare, un po’ di nubi medio-alte potranno ancora interessare parte del Nord, in questo caso soprattutto i settori alpini, prealpini e rilievi in genere, ma non dovrebbero essere associate a fenomeni degni di nota. Qualche cumulo in formazione anche sul Nord Appennino, anche qui senza particolari conseguenze.

Abbiamo circoscritto, invece, due aree, essenzialmente, dove cumuli in sviluppo pomeridiano potrebbero dare qualche fastidio in più. Si tratta delle aree interne laziali centro-meridionali, specie del Frusinate, e di quelle tra il Sud Salernitano, il Sudovest Lucania e il Centro Nord Calabria. Non su tutti questi settori i cumuli in formazione potrebbero dare luogo a fenomeni tuttavia, localmente, cumulonembi a sviluppo verticale più importante potrebbero essere associati a scrosci di pioggia o a qualche temporale.

Uno focus, in particolare, l’abbiamo posto in Calabria, tra i confini meridionali del Cosentino, quelli occidentali del Crotonese e quelli settentrionali del Catanzarese, ossia in corrispondenza della Sila Piccola. Su quest’area, più specificamente tra i comuni di Villaggio Mancuso, Taverna, San Giovanni in Fiore, Decollatura, Petilia Policastro o aree limitrofe, vi sono alcuni parametri temporaleschi più significativi in grado di dar luogo a un fenomeno forte o anche violento. Si tratta di attività temporalesca a incidenza localissima per cui risulta anche difficile valutarne l’entità, tuttavia “sulla carta” sono presenti dati più importanti sulle aree citate.

Da segnalare una ventilazione un po’ più sostenuta da Nordovest sul basso Adriatico, Puglia e sullo Ionio, specie centro orientale, qui fino a 40 km/h.

Temperature

In riferimento alle temperature, esse risulteranno stazionarie o in lieve locale calo rispetto a ieri, ma su valori estivi, gradevoli, ovunque. Le punte massime saranno mediamente comprese sulle pianure interne del Centro Sud, ma anche su parte di quelle del Nord, specie emiliano-romagnole, lombarde e del Torinese centrale, tra +30°C e +33°C, solo occasionalmente qualche sconfinamento oltre al Centro Sud. Valori massimi previsti sul medio Adriatico, sul resto delle pianure settentrionali e sulle coste in genere tra +25°C + 29°C.