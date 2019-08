Previsioni Meteo: oggi sole prevalente e caldo, rischio temporali localizzati [MAPPE e DETTAGLI]

Splende il sole su gran parte del territorio nella mattinata odierna. Una nuvolosità irregolare sta interessando soltanto i settori alpini e prealpini occidentali dove, tuttavia, non sono presenti fenomeni, perlomeno di rilievo. Un po’ di nubi medio-alte anche sulle pianure del Nord, localmente sulla Puglia, ma decisamente insignificanti o solo in grado di velare localmente il sole. Locali addensamenti sul Centro Appennino, anche qui innocui.

Rischio di locali rovesci e temporali oggi

Qualche movimento convettivo in più è atteso nelle ore pomeridiane. Nella cartina in evidenza, abbiamo rappresentato le aree dove maggiore è il rischio di locali rovesci o temporali. Esse saranno essenzialmente quelle alpine e prealpini occidentali, quindi rilievi del Cuneese, Torinese, Biellese; fenomeni anche sulla Valle d’Aosta, specie centro-orientale e sull’Ossola. Altri addensamenti cumuliformi, con sviluppo di locali rovesci o temporali, saranno possibili sui rilievi appenninici emiliano-romagnoli-toscani e su Alpi e Prealpi centro-orientali, tra il Bergamasco, la provincia di Sondrio, anche il Lecchese, verso l’alto Bresciano, il Nord Veronese, il Nord Vicentino, il Bellunese e parte del Trentino centro-orientale. Va precisato che un po’ su tutte le aree i fenomeni saranno a carattere irregolare, non a tappeto e mediamente moderati, in qualche caso forti o violenti

Instabilità ancora più circoscritta sui settori appenninici centrali, tuttavia possibile localmente tra il Perugino sudorientale, il Sud-Ovest delle Marche, il Teramano occidentale, il Reatino e qualche temporale anche sull’Aquilano centro-meridionale, fino al Chietino occidentale e Isernino settentrionale.

Temperature

Sotto l’aspetto termico, per la giornata odierna segnaliamo un leggerissimo calo in via generale, ma poco percettibile. I valori massimi in queste ore centrali sono già diffusamente sui +29/+32°C in pianura un po’ da Nord a Sud. Qualche punta anche verso i +33/+35°C, come a Barumini e a Sestu, nel Cagliaritano e Medio Campidano, in Sardegna; +34,8°C anche ad Alife, nel Nord Casertano e +33°C diffusi nell’entroterra laziale.

Le massime attese del pomeriggio potranno raggiungere anche i +36 /+37°C, in qualche caso punte di +38°C sulle pianure centro-meridionali e sarde.