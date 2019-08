Previsioni Meteo per il weekend: locali temporali su Alpi, forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove, fino a +40°C [MAPPE]

Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania.

Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico intorno ai 5300 m, dato davvero sconcertante. Tanto sole e caldo, quindi, per questo inizio weekend e siamo solo all’inizio. Ma vediamo l’evoluzione per tutto il fine settimana.

Il tempo di Sabato 10 Agosto

Nelle ore mattutine, già nubi ed addensamenti interessano le Alpi e Prealpi soprattutto centro-occidentali con qualche rovescio sparso tra alto Piemonte, Ossola, anche Novarese e alta Lombardia, specie provincia di Sondrio, localmente aree settentrionali del Lecchese. Qualche altro addensamento, con brevi rovesci localizzati, sul Nord della Valle d’Aosta e sulle aree più settentrionali dell’Alto Adige. Addensamenti per nubi basse sul Ponente Ligure, ma qui senza fenomeni degni di nota o qualche piovasco isolato. La Valle d’Aosta, l’alta Lombardia, l’alto Piemonte, continueranno a essere aree interessate da possibili fenomeni temporaleschi irregolari anche per le prossime ore pomeridiane, mentre altri temporali sparsi raggiungeranno anche diverse aree del Trentino-Alto Adige, dell’alto Veneto e del Friuli. Sole, tanto sole sul resto del Paese.

Temperature di sabato 10 Agosto

Temperature di metà mattinata già comprese mediamente tra +28 e +33°C su buona parte della pianure. Per le ore più calde odierne, potranno lievitare di altro 3/5°C mediamente, portandosi diffusamente tra +32/+35°C, ma con punte massime sui +37/+38°C sulle pianure centro-meridionali, in qualche caso anche oltre, fino a +39°C, come tra Puglia e Lucania e sulle isole maggiori.

Il tempo di Domenica 11 Agosto

Mattinata con nubi irregolari, addensamenti e locali rovesci sparsi o temporali ancora una volta più probabili tra alto Piemonte e alta Lombardia, più occasionali sui rilievi alpini e prealpini del Trentino, dell’alto Veneto e del Friuli, tuttavia possibili anche qui. Sole altrove.

Attenzione nel pomeriggio e in serata, perché si intensifica l’attività temporalesca soprattutto su Alpi e Prealpi occidentali, localmente anche verso le pianure più a Ovest del Piemonte e su alta Lombardia. Tra il Torinese centro-occidentale, il Biellese, la Valle d’Aosta e soprattutto tra il Nord Novarese, l’Ossola, la Verbania, poi la sera anche il Varesotto, il Milanese, specie settentrionale e verso il Comasco, Lecchese, potranno verificarsi fenomeni forti o anche violenti a carattere di nubifragio e forti colpi di vento. Allerta per domani pomeriggio-sera su queste aree, in particolare tra Ossola, Verbania e provincia di Varese.

Temperature di Domenica 11 Agosto

Il clima si fa rovente su tutto il Paese. Temperature massime con punte fino a +34/+ 36°C al Nord, anche +37°C o oltre su Emilia Romagna, +36/+38°C al Centro, +38/+39°C al Sud e isole, ma anche punte di +40°C sul Tavoliere delle Puglie, pianure interne pugliesi in genere, su quelle lucane orientali e sulla Sardegna. I valori espressi in cartina sono punte massime per le varie aree italiane con possibile oscillazione di 1° in eccesso o in difetto.