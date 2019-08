Previsioni Meteo: si torna a respirare, calo di 7/8°C con piogge e temporali anche al Centro/Sud [MAPPE]

E’ cambiata la circolazione. Correnti più fresche da Ovest/Nordovest stanno prendendo piede oramai su quasi tutto il territorio. Restano ancora sotto termiche abbastanza calde il Centro Sud della Puglia, i settori meridionali della Lucania e le aree centro-orientali della Sicilia, specie interne, dove le massime odierne potranno ostinarsi a insistere sui +35°C mediamente, anche con qualche punta verso i +36°C/+37°C, soprattutto in Sicilia.

Sul resto del Paese il refrigerio è avvertibile ovunque, con calo mediamente sui 7/8°C al Centro-Sud. I cieli, in queste prime ore mattutine, sono in buona parte sereni o poco nuvolosi, ma ci sono anche aree con nubi diffuse e fenomeni, localmente forti.

Situazione

Un groppo temporalesco più significativo, dopo aver portato temporali forti sull‘alto Adriatico in mare di fronte alle coste del Ravennate, è scivolato in seno a correnti settentrionali, verso le coste marchigiane tra Pesaro e Ancona, con temporali forti in mare all’altezza di Senigallia, localmente anche verso costa e su Ancona città. Va migliorando il tempo sul Triestino dopo i rovesci e i temporali mattutini. Nubi tra Campania, Molise e Lucania, ma scarsi fenomeni associati o deboli-moderati localizzati.

Evoluzione del tempo

La tendenza per il resto della mattinata e per le ore pomeridiane è all’insegna di nubi e locali rovesci o temporali tra Nord Appennino, rilievi emiliani, Romagna, Toscana, Marche, localmente Umbria e temporali diffusi tra Abruzzo, Molise, Centro Est Campania e Nord Puglia. Qualche addensamento sul resto della Puglia, Sud Lucania, rilievi calabresi e su Sicilia, ma qui con fenomeni più localizzati e mediamente meno intensi, salvo temporali più determinati su Nordest Sicilia.

Da evidenziare anche l’aspetto venti, in rinforzo dai quadranti settentrionali e nordoccidentali un po’ ovunque al Centro Sud, ma soprattutto sui bacini e coste. Venti previsti più intensi, fino a 50/60 km/h o raffiche sui 70/80 km/h, sullo Ionio occidentale, di fronte alla costa Est siciliana, sulle coste meridionali calabresi, sui relativi bacini e sul Canale di Sicilia, specie meridionale. Venti sui 30/40 km/h o raffiche sui 50/60 km/h lungo l’Adriatico, sul Canale di Sardegna e sui bacini tirrenici centro-meridionali.

Temperature

In calo di 7/8°C al Centro Nord, Campania, Ovest e Nord Lucania, Nord Puglia; calo di 2/5°C altrove al Sud. Valori massimi che potranno ancora porsi tra +30°C e +35°C in pianura sulle regioni interne tirreniche centrali, sulla Puglia, sulla Campania, sulla Lucania, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia. Punte estreme sulla Sicilia previste spingersi anche verso i +36°C/+37°C.