Previsioni meteo della Protezione Civile: temporali per tutto il weekend su gran parte della penisola [BOLLETTINI]

Il maltempo che sta interessando gran parte della penisola si intensificherà nelle prossime ore, in particolare nelle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emanato i bollettini di vigilanza per tutto il weekend, dai quali emerge una concentrazione di fenomeni temporaleschi in particolare nel Centro-Nord.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per venerdì 23 agosto

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, settori interni di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori alpini e prealpini del Triveneto, Piemonte meridionale, entroterra ligure, Emilia- Romagna, settori appenninici del Centro e di Campania, Puglia e Basilicata settentrionali;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne di Sardegna, Puglia centrale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale diminuzione sulle regioni centrali, anche sensibile sulle zone interne peninsulari e sulla Sardegna, ancora localmente elevate sulla Puglia settentrionale.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per sabato 24 agosto

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale ed orientale, aree appenniniche di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale, Sardegna orientale e zone interne di Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lombardia sud-orientale, Veneto meridionale, pianura emiliano-romagnola ed

aree interne di Toscana ed Umbria;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime localmente elevate su Puglia, Basilicata orientale e zone pianeggianti interne della Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domenica 25 agosto

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini di Lombardia orientale e del Triveneto, appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale ed orientale, aree appenniche di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata e zone interne di Sardegna, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su aree interne di Toscana centro-meridionale, Molise, Campania orientale, Puglia e Basilicata settentrionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime localmente elevate su Puglia, Basilicata orientale e zone pianeggianti interne della Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.