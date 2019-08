Previsioni Meteo Sardegna: nuova ondata di caldo con picchi fino a +42°C

La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro.

Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C.

L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con una media di +37/+38°C e picchi di +41/+42°C nelle zone centrali del Campidano.