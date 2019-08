Previsioni Meteo: forti temporali pomeridiani al Nord, si intensifica il caldo al Sud [MAPPE]

Giornata decisamente più movimentata, quella odierna, anche se essenzialmente sulle nostre regioni settentrionali. Su questo settore italiano, la coperta anticiclonica risulta ancora corta, al punto da favorire l’ingresso, lungo la sommità del promontorio, di correnti più umide e instabili di matrice atlantica.

Settori più esposti ai temporali

Non tutte le aree del Nord sono a rischio fenomeni, tuttavia buona parte di esse saranno coinvolte nel passaggio instabile. Nell’immagine in evidenza abbiamo circoscritto, con delimitazione in “blu”, i settori che potranno essere a rischio di rovesci o temporali sparsi. Più esposti il Centro Ovest e Centro Nord Piemonte, il Centro Nord Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Centro Nord Veneto e il Friuli. Naturalmente qualche fenomeno potrà sconfinare anche al di là dei limiti meridionali di quest’area, tuttavia si tratterebbe di fenomeni più occasionali.

Nell’ambito dell’aria “blu”, abbiamo oltremodo circoscritto altre aree in colore “verde”, sulle quali magari i fenomeni potranno essere più ricorrenti e talora anche di moderata-forte intensità, sebbene anche su queste aree, fenomeni non a tappeto. Nelle aree colorate in “rosso”, invece, abbiamo riscontrato parametri di instabilità più significativi, in esse quindi i fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità o di nubifragio. Le fasce orarie più a rischio sono quella pomeridiana e serale, quando sono attesi altri impulsi da Ovest, magari particolarmente efficaci su alto Piemonte e Centro Nord Lombardia.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà sostanzialmente stabile e ampiamente soleggiato anche se, localmente, sui rilievi appenninici, specie del versante adriatico, e occasionalmente su quelli meridionali e sul Sud della Puglia, potranno verificarsi degli addensamenti locali, non è escluso associati a brevi rovesci o a qualche isolato temporale.

Aspetto termico

Circa le temperature, inizieremo a registrare da oggi un progressivo aumento, con valori già sopra media di un paio di gradi, soprattutto sulle aree centro-meridionali. Le punte massime sono attese mediamente sui +32/+34°C su gran parte delle pianure centro-settentrionali, localmente anche al Sud e sulle isole maggiori. Tuttavia, sulle aree meridionali e insulari, sono attese punte estreme anche importanti fino a +37/+39°C, in particolare sui settori pianeggianti pugliesi centro-settentrionali, localmente sull‘Est della Lucania, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Valori inferiori sulle alte pianure del Nord ove presenti più nubi e magari anche fenomeni.