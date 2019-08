Previsioni Meteo per l’ultima settimana di agosto: l’estate va in crisi? Possibile vortice dal Nord Europa e piogge

Stiamo quotidianamente monitorando l’evoluzione prevista più o meno per l’ultima settimana del mese in corso. Da qualche emissione, i modelli stanno proponendo scenari di crisi estiva. I dati che risaltano di più, o meglio gli scenari barici prevalenti nelle simulazioni, sono quelli in riferimento allo spostamento o concentrazione delle anomalie bariche positive (campi di alta pressione) verso i settori centro-occidentali e settentrionali del continente.

Insomma, spinte del promontorio anticiclonico subtropicale più verso Nord e verso Ovest, rispetto al nostro bacino, e affondo di cavi instabili nordatlantici o nordeuropei, dal Regno Unito, Mare del Nord, verso l’Europa centrale e il Mediterraneo. In questo scenario, le ultime protezioni dei principali modelli di calcolo mondiali, compreso l’europeo ECMWF, propongono addirittura un cavo d’onda piuttosto penetrante verso le medie e basse latitudini continentali con asse Baltico, Europa Centrale, Sardegna e Algeria e azione di una vortice ciclonica in seno ad esso, prevista per il 24/25 agosto, tra il Sud della Germania, l’Austria, la Svizzera e le nostre regioni settentrionali.

Naturalmente si tratta solo di una evoluzione, ma se essa dovesse essere confermata nei giorni a seguire, le probabilità di una crisi seria nella circolazione generale a scala mediterranea, lieviterebbero di gran lunga. Un taglio così penetrante nel fronte subtropicale, a opera di correnti decisamente più fresche provenienti dai settori baltici o nordeuropei, e il sollevamento verso latitudini medio-alte di promontori anticiclonici, potrebbero determinare una “falla barica “proprio in corrispondenza delle aree centrali del nostro bacino, con maltempo iniziale anche di forte intensità, verso il 24/26 del mese, poi prosecuzione di instabilità moderata o irregolare per tutta la fine di agosto. Il tutto in un contesto termico che rientrerebbe nelle medie stagionali.

Continueremo a monitorare l’evoluzione per l’ultima settimana di agosto, con aggiornamenti quotidiani nei nostri editoriali.