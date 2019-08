Previsioni Meteo Valle d’Aosta: a Ferragosto bel tempo e niente afa

“Correnti umide sud-occidentali favoriscono tempo perturbato sulla regione con precipitazioni sotto forma di rovesci, anche temporaleschi e localmente intensi per il transito di un fronte sulle Alpi. Dalla serata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità con qualche episodio di foehn e schiarita, più ampie nei prossimi giorni per un lieve incremento dei valori barici“: lo si legge nel bollettino emesso dall’ufficio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda la vigilia di Ferragosto – data a cui oggi arriva il bollettino meteorologico della Regione – è previsto sole, temperature senza variazioni di rilievo o in lieve aumento, pressione senza variazioni di rilievo, venti a 3000 m NW deboli; foehn in estensione nelle valli e brezze in quelle sud-orientali.