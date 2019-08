Previsioni Meteo Weekend: tanto sole e caldo, progressivo aumento delle temperature [MAPPE e DETTAGLI]

Finalmente un fine settimana tipico dell’estate mediterranea. L’alta pressione subtropicale continuerà ad avanzare dai settori occidentali del bacino e dal Nord Africa, deviando verso Est le infiltrazioni di aria più mite oceanica. I parametri termici verticali vanno ulteriormente livellandosi un po’ ovunque, al punto da favorire due giornate, proprio quelle del fine settimana, all’insegna del sole splendente e onnipresente su tutto il territorio italiano.

Naturalmente, qualche fastidio nuvoloso potrà esserci, specie sotto forma di cumuli da calore che potranno svilupparsi in prossimità di tutti i rilievi sia alpini, prealpini che appenninici, ma saranno in gran parte cumuli innocui, al più solo isolatamente a sviluppo verticale più pronunciato e responsabili di qualche breve scroscio di pioggia, limitatamente all’Appennino meridionale.

Dunque, tanto sole e bel tempo in un contesto termico caldo, ma senza eccessi e tipico del periodo stagionale. Si assisterà a un progressivo aumento delle temperature soprattutto entro domenica quando, rispetto ai valori di oggi, venerdì 16, si potranno guadagnare 2/3°C da Nord a Sud. Tuttavia, si tratterà di un aumento termico e più caldo assolutamente nella norma.

Nella seconda cartina abbiamo evidenziato le aree italiane via via più calde nel corso del fine settimana, con temperature più elevate per domenica 18. I valori estremi potranno spingersi fino a +34°C/+35°C essenzialmente sulle aree circoscritte in rosso, ossia sulle pianure interne pugliesi centro-settentrionali, su quelle orientali lucane, sulle aree interne di Lazio e Toscana, anche su Ovest Umbria, sulle pianure interne sarde e localmente su quelle interne siciliane orientali. Nel corso di domenica 18, punte fino a +36°C o qualche decimo oltre sulla Sardegna. Le temperature viaggeranno mediamente tra +30°C e +33°C, su tutte le aree in arancio più scuro, come espresso nella legenda a sinistra. Sul resto dei settori, valori più miti, mediamente compresi tra +25°C e +30°C sulle aree pianeggianti.

Un unico rilievo, relativamente alla giornata di sabato 17, va fatto sui venti da Nord che continueranno a soffiare con una certa determinazione, sui 20/40 km/h sul basso Adriatico, segnatamente sul Centro Sud della Puglia, localmente sulla Lucania sudorientale, sul Golfo di Taranto e su tutto lo Jonio centro-orientale e settentrionale. Raffiche fino a 50/60 km/h sullo Ionio orientale e sul Canale d’Otranto. Venti previsti in calo per domenica.