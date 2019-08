Trovati due ordigni della seconda guerra mondiale negli scavi di pompieri: si dovrà procedere alla rimozione

Sono stati trovati questa mattina a Pompei due proiettili della seconda guerra mondiale. Con precisione il ritrovamento è avvenuto nell’area del cantiere di ‘riconfigurazione della scarpata e di restauro dell’Insula dei Casti Amanti‘ (alle spalle dell’area già indagata in passato). Lo rende noto la direzione del Parco archeologico di Pompei chiarendo che “il rinvenimento degli ordigni e’ avvenuto questa mattina, in piena sicurezza, nell’ambito delle regolari operazioni di bonifica bellica, previste da legge. Si tratta di due proiettili del diametro di circa 9/10 cm e della lunghezza di circa 30/35 cm“.

“Nei progetti di scavo come in tutti i progetti in generale, e’ previsto l’obbligo da norma di inserire nel piano di sicurezza la bonifica da ordigni bellici in aree che sono state soggette a bombardamento negli anni passati – prosegue la nota –. Come da prassi, pertanto, prima di avviare qualsiasi cantiere viene redatto un progetto di bonifica che e’ eseguito dal Genio Militare che ne ha la competenza. La bonifica dell’area viene ripetuta anche in caso di necessita’, per eventuali saggi“.

“Come da procedura, questa mattina l’area di cantiere interessata dal rinvenimento, e’ stata consegnata ai carabinieri che hanno disposto attraverso la Prefettura le previste operazioni di rimozione. Tale intervento – si legge infine – sara’ condotto in assoluta sicurezza per l’incolumita’ dei visitatori, degli addetti ai lavori e del sito“.