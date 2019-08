Una proposta di matrimonio all’alba nella Valle dei Templi: ecco il romantico gesto di un giovane siciliano [VIDEO]

Una proposta di matrimonio fatta in uno dei luoghi più antichi, belli e affascinanti al mondo, la Valle dei templi, al sorgere del sole e davanti ad oltre 700 spettatori. E’ stata questa la dichiarazione fatta da Daniele a Valentina, e lei sicuramente non la dimenticherà così facilmente. Lui inginocchiato, lei ride credendo si tratti di uno scherzo, ma poi capisce che fa sul serio. E’ quanto accaduto poche ore fa, durante l’Alba alla Valle dei Templi. Verso la fine dello spettacolo la Valle, quando ormai il sole è quasi spuntato, arriva la sorpresa: Daniele Rosapinta, che oltre a curare i social del Parco, realizza le foto e i video, affida ad un amico la macchina fotografica e si inginocchia davanti alla fidanzata, Valentina Basile, per regalarle l’anello. Gli spettatori – italiani e stranieri – pensano inizialmente che sia un’altra performance ma poi capiscono, li circondano e applaudono, commossi. I due promessi sposi coronano il loro sogno d’amore sotto la sguardo benevolo degli dei. GUARDA IL VIDEO: