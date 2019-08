E’ aumentato il livello delle radiazioni in Russia, in seguito all‘esplosione in una base militare russa a Severodvinsk, nella regione settentrionale di Arkhangelsk, dove sono ospitati dei sottomarini atomici. Lo hanno riferito le autorità della cittadina, precisando che si è trattato di un “breve incremento nelle radiazioni di fondo registrato alle 11.50 del mattino”, ora locale, poi tornate a livelli normali.