I Carabinieri del NAS di Torino hanno eseguito mirati controlli nell’ambito della filiera agroalimentare, con specifico riguardo alla produzione, conservazione e vendita delle carni piemontesi.

In particolare, sono state dapprima ispezionate circa dieci macellerie constatando, a seguito di campionamento, che il 50% delle stesse avevano trattato indebitamente le carni poste in vendita con bisolfito di sodio al fine di mantenerne fittiziamente un aspetto fresco e attraente per la clientela.

Sono stati quindi eseguiti ulteriori controlli, con il supporto dell’A.S.L. Città di Torino – S.C Veterinaria B e dell’IZS, nei confronti di circa 60 macellerie della provincia di Torino, i cui esiti consentivano di accertare che n. 16 macellerie, pari a circa il 30% del totale, avevano effettivamente trattato le carni con tale sostanza.

Nel complesso sono stati sottoposti a sequestro circa 568 kg. di carne ed eseguito il sequestro di tre macellerie, per un valore complessivo di circa euro 700.000. Quattro sono le persone deferite alla competente Autorità giudiziaria poiché ritenute responsabili del reato di cui all’art. 516 C.P.