Paura sull’autostrada A26, nel territorio di Carpignano Sesia (Novara), per la presenza di un toro in carreggiata: un furgone si è ribaltato per un incidente e l’animale è fuggito dal carrello. Il toro si è aggirato sull’autostrada per qualche minuto prima di essere catturato. Non si sono registrati ulteriori incidenti o feriti.