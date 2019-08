Ritirato dal mercato il Budino al cioccolato bio (Bio Schokopudding) da 150g marchio SÖBBEKE per rischio fisico: le confezioni possono contenere pericolose schegge di vetro, finite accidentalmente all’interno del prodotto. Il budino è prodotto da Molkerei Sobbeke GMBH, a Gronau-Epe in Germania. La data di scadenza è indicata in 9 agosto 2019. La presenza di corpi estranei, nello specifico schegge di vetro rosso, è stata riscontrata da alcuni consumatori che hanno dato l’allarme. Il Ministero della Salute, che ha pubblicato la nota di richiamo, ha incluso tra le avvertenze la richiesta per i consumatori di “NON CONSUMARE IL PRODOTTO E DI RIPORTARLO AL PUNTO VENDITA“.