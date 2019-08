Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro del prodotto “Pasta e fagioli“, marchio Bontà di Stagione, prodotto da Euroverde soc. agr. srl. In particolare il richiamo si riferisce al lotto n° 391171; il prodotto è venduto in confezioni da 350 grammi ed è stato ritirato per “sospetta non conformità microbiologica“. Chi avesse già acquistato deve riconsegnare il prodotto.