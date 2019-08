Rievocazioni storiche: il 14 agosto a Massa Marittima torna il Balestro del Girifalco

Mercoledì 14 agosto alle 21.30 a Massa Marittima (Gr), è in programma una delle più importanti rievocazioni storiche della Toscana: il Balestro del Girifalco, una antica gara organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani in collaborazione con il Comune di Massa Marittima che si svolge due volte l’anno, l’ultima domenica di maggio e il 14 agosto. Si tratta della sfida tra i balestrieri dei tre Terzieri in cui è divisa storicamente fin dal Medioevo la città: Borgo, Cittanuova e Cittavecchia, arrivata alla 123 esima edizione, è una gara attesa da tutta la città in grado di regalare forti emozioni e che spesso si decide all’ultimo tiro. Ogni Balestro è dedicato ad un tema; questa edizione tocca al “Centesimo anniversario della fondazione della Scuola Mineraria a Massa Marittima”. Infatti l’Istituto minerario Bernardino Lotti di Massa Marittima compie 100 anni e, visto il forte legame a livello sociale, educativo, culturale ed economico tra la scuola e la città, si è voluto dedicare il Palio a questa ricorrenza. Per quanto riguarda la tradizione del tiro con la balestra Massa Marittima vanta un grande passato. Esistono testimonianze documentarie attestanti che questa pratica era già in uso tra il XIV e il XV secolo. Dopo secoli di oblio questa tradizione è stata ripresa nel 1960 con il primo Balestro del Girifalco dell’era moderna e oggi Massa Marittima insieme a Lucca e San Marino, fa parte in pianta stabile della Federazione Italiana Balestrieri (FIB). Il programma prevede come primo importante momento, martedì 13 agosto alle ore 11 nel Palazzo dell’Abbondanza in Via Goldoni1, la presentazione dal drappo di seta dipinto a mano detto “palio” o “drappellone”, che andrà al Terziere vincitore. Il Palio è stato realizzato dall’artista Marco Cipolli, pittore raffinato, dotato di un talento multiforme, che mette in luce in ogni espressione artistica un tratto elegante, sottile e calligrafico. Realizza opere che spaziano dall’olio su tela, metallo, legno e gesso, alla grafica su ceramica, su tavola e acciaio inox, alle sculture in ferro dipinto e vetroresina. Toscano “doc” (nativo di Montevarchi, classe 1957), attinge iconograficamente ai grandi capolavori della classicità, traducendo con un linguaggio personalissimo, brani e citazioni di maestri del passato. Numerose le sue mostre personali e collettive nelle più importanti città italiane e anche a New York. Alla presentazione saranno presenti l’artista, il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini, il Rettore della Società dei Terzieri Angelo Soldatini e la professoressa Marta Bartolini in rappresentanza dell’Istituto Lotti. Sempre martedì alle ore 18.15 nelle vie del centro si snoderà il Corteo Storico medievale composto da oltre 200 figuranti con l’esibizione degli sbandieratori e alle ore 19 in Comune l’estrazione dell’ordine di tiro dei balestrieri. A seguire le tradizionali cene sociali nei Terzieri, una bella occasione per unire storia e specialità enogastronomiche. Mercoledì 14 agosto è il giorno della grande sfida tra i Terzieri. Il programma prevede alle ore 21 la partenza del Corteo Storico che inizia a sfilare fino Piazza Duomo dominata dalla trecentesca cattedrale di San Cerbone, stupenda cornice medievale in cui si svolge la competizione. Si arriva quindi al momento più atteso, la gara di tiro delle balestre prevista alle ore 21.30. Ogni Terziere schiera 8 balestrieri che si cimentano al tiro da una postazione fissa con la balestra antica all’italiana, riproduzioni perfette di quelle usate nel Quattrocento. Intorno a loro l’attesa, il tifo e le emozioni dei contradaioli e del pubblico sulle tribune. Grande abilità, mano ferma e una buona dose di fortuna sono elementi irrinunciabili per ogni tiratore che si accinge a scoccare la propria freccia, detta anche “veretta”, verso il corniolo, il bersaglio (con un diametro di 13 centimetri). Il centro di questo bersaglio, chiamato tasso (un cerchio del diametro di 3 cm) è posto a trentasei metri di distanza dalla postazione di tiro fissa sulla quale i balestrieri si alternano. Vince il balestriere la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo e che riceverà in premio una simbolica freccia d’oro, mentre al suo Terziere sarà assegnato il palio. L’albo d’oro vede in testa Cittanuova con 44 vittorie ( Terziere vincitore dell’ultima edizione), seguito da Borgo 41 e Cittavecchia 35 (nell’agosto 2015 il palio non fu assegnato).