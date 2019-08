Ritirati due noti farmaci per l’ipertensione: i blister contengono il medicinale sbagliato [MARCHIO E LOTTI]

L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica il ritiro dal mercato del lotto n. 190125 del medicinale “LUVION 100 mg capsule” (scadenza giugno 2022) e del lotto n. 190125 del medicinale “PRINIVIL 5 mg compresse” (scadenza giugno 2022).

Il ritiro è stato attivato dall’azienda titolare AIC Neopharmed Gentili dopo una segnalazione riguardante alcune confezioni che riportavano nell’astuccio la dicitura “PRINIVIL 5 mg compresse”, ma con blister, bollino, foglio illustrativo e numero di lotto corrispondenti a quelli di “LUVION 100 mg capsule”.

Tali lotti sono stati distribuiti tra il 17 e il 31 luglio 2019. L’AIFA raccomanda ai pazienti in trattamento con il farmaco PRINIVIL 5 mg di verificare il numero di lotto e, se corrispondente a quello ritirato, di sospenderne l’uso e rivolgersi al proprio medico per una nuova prescrizione

LUVION fa parte della categoria “Diuretici risparmiatori di potassio – Antagonisti dell’aldosterone”. Sono indicate in caso di “Iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate”.

PRINIVIL è un farmaco a base del principio attivo Lisinopril Diidrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE-inibitori, non associati. E’ commercializzato in Italia dall’azienda Neopharmed Gentili S.p.A.. Prinivil può essere prescritto con Ricetta RR – medicinali soggetti a prescrizione medica e serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Infarto, Insufficienza cardiaca, Ipertensione.