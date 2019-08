Ritirato nuovamente un farmaco per il colesterolo: richiesti controlli dei NAS (MARCHIO E LOTTI)

Dopo una nuova notifica di allerta proveniente dall’agenzia ceca per il farmaco e in seguito alla comunicazione della ditta Mylan Italia Spa, in merito a risultati fuori specifica durante gli studi di stabilità, Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha disposto il ritiro dalle farmacie di altri tre lotti del farmaco SIMVASTATINA della ditta Mylan Italia Spa. Precedenti lotti del medesimo medicinale erano stato ritirati nel mese di luglio.

Il farmaco in questione è indicato per il trattamento della ipercolesterolemia e nella prevenzione cardiovascolare. Nello specifico i lotti incriminati sono i seguenti:

n° 8060832 scad. 12/2019

n° 8058509 scad. 12/2019

n. 8056621 scad. 12/2019 “SIMVASTATINA MYLAN GENERICS 20 mg 10 compresse rivestite” AIC n. 037398029.

La ditta Mylan Italia Srl, in concomitanza al ritiro, ha avviato la procedura che porterà il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute AIFA alle dovute verifiche.