Ritirato utensile per cucina di un noto marchio: rilascia sostanze cancerogene e dannose [MARCHIO E INFO]

Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il mestolo in plastica con manico di silicone, marchio Welkhome. Il richiamo, come si legge nel modulo, si è reso necessario per via della possibile migrazione di ammine aromatiche dall’utensile in nylon agli alimenti. Il ritiro dai negozi riguarda solo i mestoli con codice P2015DH001 commercializzati da Due Esse Distribuzioni srl con sede dello stabilimento di Martina Franca, in via Mottola Z.I. km 2.2, specializzata in utensili per la cucina.

Il richiamo per ora è limitato al punto vendita della catena di casalinghi, leader nella distribuzione di articoli per la casa, ma si esclude la presenza della sostanza segnalata anche nei mestoli commercializzati in altre regioni. L’utensile è prodotto dall’azienda Dinghong Imp & Exp. Co.

L’esposizione cronica alle ammine aromatiche, o arilammine, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un problema che si riscontra soprattutto in certe aziende ed è un fattore di rischio correlato tumori alla vescica. Questi composti chimici possono essere presenti negli alimenti anche come contaminanti.