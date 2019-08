Dramma nel Lazio dove si sono perse le tracce di un giovane caduto dal materassino. Si trovava a circa 150 metri dalla riva quando l’hanno visto cadere in acqua, dimenarsi e non riemergere più. Sono in corso le ricerche di un 33enne nel lago di Castel Gandolfo, vicino Roma. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe si sia allontanato da solo con il materassino quando poi e’ stato visto finire in acqua. Sul posto polizia, vigili del fuoco con i sommozzatori e il 118.