Roma: nei musei civici ingresso gratuito per i residenti

Oggi, 4 agosto, prima domenica del mese, i residenti a Roma e nella Città Metropolitana entrano gratis nei Musei Civici. L’iniziativa è promossa come sempre da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Da scoprire ci sono le collezioni permanenti e le numerose mostre in corso; queste ultime pure gratis ad eccezione di tre (Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma al Museo di Roma Palazzo Braschi, Claudio Imperatore al Museo dell’Ara Pacis). Il piatto è ricco e per tutti i gusti: si va da Luca Signorelli ai Capitolini all’antica Cina presente ai Mercati di Traiano con I tesori di Sichuan, passando per piccoli e grandi capitoli dell’arte e della fotografia sparsi tra piccoli e grandi musei cittadini.