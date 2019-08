Roma: Sala, ‘Milano funziona, Capitale in situazione estremamente difficile’

Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano” dove “trasporti e pulizia funzionano”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica a chi gli chiede un giudizio sulla Capitale guidata da Virginia Raggi.

“Pensate al tema delle Olimpiadi: se tu sei tranquillo di poter ricevere più gente, di poter fare funzionare il tutto le Olimpiadi le prendi abbastanza a cuor leggero sono solo un’opportunità, se sei timoroso del fatto che già in condizioni standard i servizi non funzionano ci vuole coraggio a farle”, aggiunge il primo cittadino.

“E’ un fatto di base di servizi che devono funzionare – spiega Sala a margine del Meeting di Rimini -, Roma ha perso molto tempo, è in una situazione estremamente difficile lo dico da uno che ama Roma e ci ha vissuto e sono profondamente legato”.