Roma: stasera a Santa Maria Maggiore torna il “Miracolo della Neve”

Stasera all’Esquilino, a partire dalle 21, avrà luogo la rievocazione del “Miracolo della Madonna della neve“: la tradizione molto amata e partecipata è giunta alla 36ª edizione. Un manto di neve artificiale, fatta di schiuma, ricoprirà la piazza Santa Maria Maggiore, in ricordo dell’evento miracoloso che, stando alla leggenda, diede il via alla costruzione della basilica nel 358 dopo Cristo.

E’ prevista una serata tra musiche, canti, letture, giochi di suoni e spettacoli di luce, che accompagneranno l’attesa fino alla mezzanotte, quando i fiocchi di neve cadranno sulla piazza.

Secondo la tradizione, la notte tra il 4 ed il 5 agosto del 352 d. C. la Madonna apparve in sogno a un nobile patrizio e alla moglie, che non avendo figli, avevano deciso di far edificare una chiesa in suo nome e disse loro che un miracolo gli avrebbe indicato il luogo su cui costruirla. Anche papa Liberio fece lo stesso sogno e il giorno seguente, recatosi sull’Esquilino, lo trovò coperto di neve. Il Papa tracciò il perimetro dell’edificio e la chiesa fu costruita a spese dei due coniugi, divenendo nota come chiesa di Santa Maria “Liberiana” o popolarmente “ad Nives”.

L’architetto Cesare Esposito, che dal 1983 rinnova la tradizionale nevicata di agosto, vuole dichiarare in questo modo il suo amore per Roma e il rione Monti, dove è nato.

Questa edizione è rivolta alla rinascita di Notre Dame de Paris, all’architettura, con un omaggio particolare a Leonardo da Vinci.

Dopo la prima nevicata ci sarà l’Ave Maria, poi, una seconda nevicata e infine, un’ultima accompagnata da “Nessun dorma” dell’opera di Puccini.