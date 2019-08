Russia, allarme nucleare: domani sarà evacuato il villaggio vicino al luogo dell’incidente

Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento.

Ma in un’intervista al canale televisivo tv29 un abitante ha detto che alcune persone si sono dette pronte ad andare nelle foreste che circondano il villaggio piuttosto che salire sul treno. Il governatore regionale, Igor Orlov, ha insistito nel dire che la mossa non è una vera evacuazione ma “una misura di routine”, secondo quanto ha riportato l’agenzia Interfax. I militari russi hanno comunicato ieri agli abitanti del villaggio – che negli scorsi anni è stato evacuato altre volte a seguito di test nella vicina base militare – per comunicare la breve evacuazione. “Ci hanno detto che non ci sono cambiamenti nei livelli della radiazione e che non c’e’ nulla di cui preoccuparsi – ha riferito uno degli abitanti – e che tutto è a posto nel nostro villaggio e nella base militare. La situazione è controllata da esperti”.