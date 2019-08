Ryanair condannata a risarcire 9 persone per il ‘danno da vacanza rovinata’: era stato cancellato un volo

Ryanair è stata condannata a risarcire a 9 persone il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” a seguito della cancellazione di un volo. Secondo quando stabilito dal Giudice di Pace di Palermo, infatti, la compagni aerea dovrà corrispondere la somma di 400,00 € a ciascuna delle persone coinvolte, come si legge in una nota di Codacons, che precisa: “Era infatti emerso che la cancellazione del volo non fosse per nulla imprevista. infatti Ryanaier era a conoscenza da circa due mesi della dichiarazione di sciopero, senza che però venissero correttamente informati i passeggeri affinché gli stessi fossero messi in condizione di riprogrammare la propria vacanza. Ciò ha configurato un “danno da vacanza rovinata”, con il conseguente diritto per tutti i soggetti coinvolti di essere risarciti per il danno patito. Fondamentale in questi casi conoscere i propri diritti e agire rapidamente per ottenere quello che ci spetta. Contattateci o tramite e-mail all’indirizzo info@codaconslombardia.it o al numero telefonico 02/29419096“.