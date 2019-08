Salerno: recuperato il corpo di Simon Gautier, autopsia all’ospedale di Sapri

Recuperato il corpo di Simon Gautier, l’escursionista francese 27enne disperso per 9 giorni e ritrovato morto, a seguito di una caduta in un dirupo. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto che sulla salma verrà effettuata l’autopsia all’obitorio dell’ospedale di Sapri (Salerno).

Il Comune di San Giovanni a Piro (Salerno), nel cui territorio è stato rinvenuto il corpo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani.