Vivere più a lungo e in salute: ecco gli alimenti consigliati dagli esperti

Dieta verde per vivere più a lungo e in salute: si tratta di un’alimentazione con tante verdure, frutta, proteine vegetali e poca carne. Un lungo studio della Johns Hopkins university ha osservato su un campione di circa 12.000 volontari una diminuzione dei rischi di morte anticipata per qualsiasi causa del 25% tra chi seguiva una dieta con molte verdure.

I pericoli di morte anticipata per malattie cardiovascolari sono risultati – sempre in questi soggetti – inferiori addirittura del 32% rispetto ai partecipanti che mangiavano anche tanta carne. Anche i rischi di malattie cardiache sono apparsi inferiori tra i vegetariani: -16%. Pubblicata sul Journal della American Heart Association, l’ indagine ha seguito per 30 anni, dal 1987 al 2016, 12.168 adulti Usa senza malattie cardiache, diabete, ecc nell’ ambito del mega-studio del ‘National Heart, Lung, and Blood Institute’ sull’ arteriosclerosi.