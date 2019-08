Salute, esperto: “Il diabete urbano cresce e preoccupa”

“Da luoghi di maggior protezione rispetto alla campagna, le grandi metropoli, a causa di uno sviluppo poco sostenibile e una crescita demografica irregolare, sono diventate patogene e questo lo vediamo soprattutto per le malattie neurodegenerative, cardiovascolari e metaboliche“, ha dichiarato all’Adnkronos Salute Andrea Lenzi, presidente del Comitato per la biosicurezza e le Scienze della vita della presidenza del Consiglio dei ministri e presidente dell’Health City Institute, ospite oggi del Meeting di Rimini per la conferenza ‘Healthy City 2.0’.

“Il diabete urbano cresce e preoccupa“, afferma l’esperto. “Il diabete urbano deriva dall’aumento dell’obesità e di cattivi stili di vita che lo sviluppo urbano portano all’eccesso, solo a Roma la prevalenza di diabete è arrivata al 5,8% al centro e al 7,2% in periferia“, osserva Lenzi. “Il diabete diventa un problema culturale e sociale al quale devono rispondere più sistemi e figure professionali“. “Noi come Health City Institute abbiamo creato buone pratiche comuni per i medici, i cittadini e gli amministratori. E il Meeting di Rimini, proprio perché la città è un bene comune, è il luogo ideale per sviluppare queste idee. La medicina da sola non ce la fa, serve l’aiuto di tutti per trasformare le nostre città da patogene a salutistiche“.