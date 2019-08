Salute, OMS: triplicati i casi di morbillo nel 2019, allarme focolai

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme: aumentano i casi di morbillo in tutto il mondo.

Il numero dei casi quest’anno si è triplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Sono milioni le persone a livello globale a rischio. Nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, disabilità e decessi in molte parti del mondo. Finora nel 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di casi segnalati è triplicato,” precisa l’OMS.