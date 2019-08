L’attività fisica rende più felici dei soldi

Viva lo sport: un po’ di sano esercizio fisico rende più felici dei soldi. Lo rivela una ricerca delle università di Yale ed Oxford. “Mens sana in corpore sano”, come direbbero i latini e come conferma la scienza, nel dettaglio. Gli scienziati hanno scoperto che mentre le persone che fanno esercizio fisico regolarmente tendono a sentirsi male per 35 giorni l’anno, i non attivi aumentano questa quota di 18 giorni. Analogamente fare sport socializzanti, in compagnia, fa effetti ancor piu’ positivi sulla salute mentale. Muoversi un po’ non è solo una mera questione fisica che ci fa sta star meglio con le giunture, muscoli, ed ossa, ma comporta evidenti benefici anche sulla mente.

Lo studio scientifico pubblicato sulla rivista “The Lancet” si basa su una ricerca che ha interessato oltre 1.2 milioni di statunitensi. I partecipanti potevano scegliere fra 75 tipi di attivita’ fisica diversi: dalla falciatura del prato, alla cura dei bambini e alle faccende domestiche fino al sollevamento pesi, al ciclismo e alla corsa. Dovevano specificare l’elenco dei redditi e delle attivita’ fisiche svolte.

E rispondere a domande come: “Quante volte non ti sei sentito bene negli ultimi trenta giorni, era dovuto a stress, depressione o problemi emotivi?“. Attenzione, questo non equivale al fatto che piu’ sport fai piu’ felice sei. Troppo esercizio puo’ essere un danno per la salute mentale. Ancora dai latini: “Est modus in rebus” Quindi, qual è il limite giusto di una corretta attivita’ fisica? “La relazione tra durata dello sport e carico mentale e’ a forma di U“, una parabola, come puntualiza l’autore della ricerca Adam Chekround dell’universita’ di Yale, intervistato dal giornale tedesco Die Welt. Quindi, i benefici influssi dell’attivita’ fisica sono legati a un lasso di tempo ben preciso, e limitato. In pratica, parliamo di tre-cinque sessioni la settimana, di 30-60 minuti massimo. Un impegno superiore alle tre ore al giorno quotidiane crea disturbi mentali a quelli di chi non fa sport. Fra le discipline piu’ utili alla mente, anche se non di squadra, spiccano ciclismo e aerobica.

Esattamente, l’attivita’ fisica come aiuta quella, mentale, nel dettaglio? Intanto, fa dormire meglio. E un buon sonno aiuta a regolare gli umori. Incrementa anche la capacita’ di controllo di se’ stessi, le proprie abilita’ e l’autostima. Chi fa esercii regolarmente spesso sottolinea quanto li faccia sentire meglio raggiungere i risultati che si erano prefissi. Muoversi distrae dai pensieri negativi e apre la mente su altre cose, fornendo opportunita’ per provare nuove esperienze. Inoltre, fare attivita’ fisica con altri, offre la possibilità di socializzare e ottenere quindi anche un diverso supporto sociale.