Sardegna: oggi in fumo altri 20 ettari in 5 incendi, vasto rogo nel Sassarese

Altri 20 ettari sono andati in fumo oggi in Sardegna, dove dall’inizio dell’estate l’apparato antincendi è impegnato senza tregua, complici le elevate temperature. Sono stati 5 oggi i roghi che hanno richiesto anche l’intervento di elicotteri del Corpo forestale regionale e, in un caso, di due Canadair della flotta statale. A Sant’Andrea Frius (Sud Sardegna), in località ‘Sa Frugaxia’ le fiamme hanno bruciato circa quattro ettari, fra stoppie e macchia mediterranea. Altri tre sono stati percorsi dal fuoco a Burgos (Sassari), il località ‘Giuanne Pes’. Più vasto l’incendio scoppiato nel Sassarese, a Ploaghe, in località ‘Monte Iradu’, dove a due elicotteri decollati dalle basi di Bosa e Fenosu si sono aggiunti due Canadair provenienti dall’aeroporto militare di Alghero. Le fiamme, spente poco dopo le 17, hanno devastato una quindicina di ettari di pascoli. Nel Cagliaritano un incendio ha richiesto l’intervento di due elicotteri a Quartucciu, in località ‘Mela Murgia’, dove le fiamme hanno percorso due ettari di aree agricole. Un ettaro, invece, è andato bruciato in Galluri, a Loiri Porto San Paolo.