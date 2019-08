Sardegna: 21enne colpito da meningite, è grave

Un ragazzo di Quartucciu è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Monserrato per meningite: il 21enne sarebbe giunto ieri in ospedale manifestando i sintomi della patologia, in seguito accertata.

E’ stato subito sottoposto a terapia antibiotica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il ceppo di meningite che lo ha colpito sarebbe uno dei più aggressivi. Le persone venute in contatto con il giovane negli ultimi giorni sono state sottoposte a profilassi.