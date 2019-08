Gli scienziati del Pentagono stanno realizzando sfere di plasma parlanti prodotte da raggi laser come armi non letali [VIDEO]

Sfere di plasma parlanti formate da raggi laser. È uno dei nuovi concetti del Pentagono per un’arma non letale. Le sfere bianche possono perforare il vetro e dare comandi come: “Fermatevi o saremo costretti a sparare”. Sembra tratto dalle pagine di un romanzo di fantascienza, ma il Military Times riporta che il Pentagono ha terminato una fase di test della tecnologia. Invece di urlare in un altoparlante per tenere le persone lontane da aree sensibili, la nuova tecnologia potrebbe permettere ai soldati di sparare un laser che può formare una sfera di plasma che parla ai potenziali invasori.

Il programma Laser Induced Plasma Effect fa parte del programma Joint Non-lethal Weapons Directorate per trovare modi per distogliere, stordire e fondamentalmente fermare gli avversari senza ucciderli. L’uso dei laser include riscaldare la pelle di un obiettivo fino a livelli estremamente spiacevoli ma senza bruciarla, creare rumori confusi o dare comandi vocali, come mostra il video in fondo all’articolo. Come detto, può attraversare il vetro per entrare in un edificio ma non può penetrare altre barriere solide, quindi nelle sue fasi iniziali la tecnologia sarebbe utilizzata per proteggere aree statiche, come basi avanzate o installazioni permanenti. Ma con la giusta fonte di alimentazione, un dispositivo potrebbe essere montato su un piccolo veicolo ed essere utilizzato per controllare la folla o come strumento per pattuglie motorizzare per mantenere le persone lontane dai convogli.

I ricercatori, come Brittany Lynn, scienziata del Naval Information Warfare Center Pacific, stanno perfezionando il modo per fare passare le onde sonore attraverso il laser e recentemente hanno completato un altro round di test. Parte di questo include la messa a punto di algoritmi per creare discorsi umani nelle giuste lunghezze d’onda. I prossimi passi, ha spiegato Dave Law, capo scienziato del direttorio, è spingere le distanze oltre il corto raggio di un laboratorio fino a 100 metri e poi molteplici chilometri. Law ha dato una scadenza ottimistica di circa 5 anni prima che la tecnologia possa essere pronta e passata ai soldati.

Allo stesso tempo, la tecnologia può anche produrre una granata stordente riutilizzabile che può pulsare a frequenze di 155 decibel in maniera quasi continua rispetto alle granate stordenti standard in grado di compiere una, a volte due, forti esplosioni per disorientare le persone. Per quanto riguarda i comandi vocali, la qualità non deve essere cristallina per comunicare il messaggio, ha detto Lynn. L’altoparlante di un cellulare funziona a circa 8 kilohertz e la voce umana a 20 kilohertz. Quindi, è questo il margine di azione. Law e Lynn hanno spiegato che il laser causa un effetto simile a quello di un jet che crea un boom sonico. “Stiamo facendo la stessa cosa ma invece di fare un aeroplano, abbiamo questi elettroni”, ha spiegato Law.

La difficoltà è creare l’effetto in un laser portatile di 5-10kHz, ha detto Lynn. Il laser elimina gli elettroni e crea una sfera bianca. Questo è quello che il ricevente vedrà o sentirà. L’opzione per riscaldare la pelle funziona in maniera molto simile, ma con un effetto diverso. L’arma utilizza laser ad altissima energia ad una frequenza di pulsazione molto breve per eliminare gli elettroni da un gas, creando il plasma. Poi è utilizzato per colpire attraverso i vestiti e creare fori più piccoli dei fori microscopici della pelle di una persona. Questo perforamento non causerà danni, ma scatenerà stimoli nervosi, che lasceranno la persona molto a disagio.

Mentre alcune fantascientifiche idee di laser sembrano inverosimili, le sfere di plasma parlanti sembrano essere già una realtà.