Scompare caimano da circo in Sardegna: “Si invita la popolazione a fare attenzione”

Un caimano è scomparso da un circo ad Orosei, nel Nuorese. Non è certo se si tratti di furto o fuga, ma l’amministrazione comunale ha lanciato un appello, con un post su Facebook diretto alla popolazione e ai turisti della zona: “Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia“, scrive il Comune.

In corso le ricerche.

Qualcuno del circo “Fantastico Martin”, che in questi giorni si trova nella frazione di Sos Alinos, ieri pomeriggio si è presentato alla stazione dei carabinieri dicendo: “Hanno rubato il caimano“.

Il rettile sparito, inizialmente definito un coccodrillo, sarebbe invece un caimano, lungo circa un metro, che alloggiava in una teca trovata vuota.

Si tratta di un animale pericoloso che ora con tutta probabilità si aggira, impaurito e affamato, in una zona frequentata da residenti e turisti.

Le ricerche sono in corso.