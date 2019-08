Scomparso a New York lo chef italiano Andrea Zamperoni

Risulta scomparso dallo scorso fine settimana a New York l’italiano Andrea Zamperoni, capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal. Lo rende noto la polizia americana. A denunciare la sua scomparsa è stato Fernando Dallorso, direttore del ristorante Cipriani Dolci, che al New York Post ha spiegato di non avere più notizie del ristoratore da lunedì, quando non si è presentato al lavoro.

Trentatré anni, Zamperoni vive a Woodside, nel Queens, ed è originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. I suoi coinquilini hanno riferito di averlo visto per l’ultima volta sabato sera, al termine del suo turno di lavoro. Lo chef lavora a New York da poco più di un anno e in precedenza ha lavorato per lo stesso ristorante a Londra.

I suoi colleghi hanno chiamato la polizia quando non si è presentato al lavoro e le autorità hanno aperto un’indagine sulla sua scomparsa. Al Post, Dallorso ha descritto Zamperoni come un cuoco di grande talento, una persona molto dolce. “Gli chef sono noti per essere persone di temperamento, questo ragazzo è un tesoro“, ha detto il manager di Cipriani Dolci, ricordando che ha un fratello che vive a Londra, mentre la madre sta in Italia. Al Cipriani di New York lavora da oltre un anno, ma per la società da più di un decennio. “E’ molto rispettato qui – ha aggiunto Dallorso – E’ una tragedia, ma siamo molto speranzosi”.

“Ci uniamo all’apprensione della famiglia, nella speranza che il caso venga risolto rapidamente, e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda” ha detto Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, contattato dall’Adnkronos.