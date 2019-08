Scontro tra due velivoli: almeno cinque i morti dopo il terribile impatto, si cercano altri corpi

Almeno cinque persone sono morte e altre, ancora numericamente da definire, sono rimaste ferite in seguito a un terribile scontro in volo tra un elicottero e un aereo ultraleggero sopra l’isola di Maiorca. E’ quanto riporta El Mundo che cita il Servizio di emergenza spagnolo. L’incidente è avvenuto vicino al comune di Inca. La polizia locale ha spiegato che i due velivoli sono caduti in una fattoria, sulla strada che va da Sencelles a Sineu. Il numero totale delle vittime non è stato ancora confermato.

Seguiranno aggiornamenti.