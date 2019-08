Scoperto un nuovo organo di senso del dolore

Nel corpo esiste un organo sensoriale che rileva il dolore, si trova nella pelle ed è composto da cellule gliali con molte sporgenze lunghe che formano una struttura fatta a maglie all’interno della pelle stessa: lo ha scoperto una ricerca condotta dal Karolinska Institutet e pubblicato su Science.

“Il nostro studio dimostra che la sensibilità al dolore non si verifica solo nelle fibre nervose della pelle, ma anche in questo organo. La scoperta cambia la nostra comprensione dei meccanismi cellulari della sensazione fisica e può essere significativa nella comprensione del dolore cronico,” spiega Patrik Ernfors, docente del Dipartimento di Biochimica e biofisica medica del Karolinska Institutet.

L’organo sensoriale è coordinato con i nervi sensibili al dolore che si trovano nella pelle e la sua attivazione arriva a provocare impulsi elettrici nel sistema nervoso che causano le reazioni riflesse e le esperienze dolorose. Le cellule che lo compongono sono altamente sensibili agli stimoli meccanici: ciò spiega come sia al centro della rilevazione, ad esempio, delle punture dolorose e degli urti.