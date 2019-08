Scoperto pianeta roccioso grande come la Terra ma senza atmosfera

Una ricerca pubblicata su Nature dal gruppo di planetologi coordinato da Laura Kreidberg, dell’Università di Harvard e del centro Smithsonian per l’astrofisica di Cambridge, ha dimostrato che il pianeta LHS 3844b, a circa 49 anni luce dal Sistema Solare, ha una struttura simile a quella della Terra ma è completamente privo di atmosfera.

I ricercatori hanno studiato il pianeta LHS 3844b studiando le osservazioni condotte dal telescopio spaziale a infrarossi della NASA Spitzer, lanciato nel 2003.

L’esopianeta, che si va ad aggiungere agli oltre 4mila pianeti esterni al Sistema Solare scoperti, è poco più grande della Terra, con un raggio pari a circa 1,3 volte quello del nostro pianeta.

LHS 3844b orbita intorno alla stella nana LHS 3844, a una distanza ravvicinata, tanto da riuscire a completare un’orbita in 11 ore. Si tratta di un pianeta roccioso caldo, con una temperatura superficiale superiore a quella terrestre, più simile a quella di Mercurio. Secondo gli esperti, l’elevata temperatura, unita all’assenza di atmosfera, “spazzata via dal vento della stella madre vicina“, fa supporre che il pianeta sia “probabilmente inadatto a ospitare la vita“.